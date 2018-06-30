السجن 3 سنوات لمواطن دنماركي التحق بالشباب الصومالية

أصدرت محكمة مدينة آرهوس الدنماركية حكما بالسجن 3 سنوات بحق مواطن دنماركي توجه عام 2013 إلى الصومال للانضمام إلى حركة الشباب الإرهابية.

وكتبت صحيفة "بوليتيكان" الدنماركية، السبت، أن الشاب أحمد (24 عاما) من أصل صومالي كان قد هاجر في طفولته إلى الدنمارك مع أسرته وحصل على الجنسية هناك وكان يعيش على منذ 9 أعوام بمدينة مانشستر البريطانية. وتدل معلومات الشرطة البريطانية على أنه كان صديقا للانتحاري سلمان عبيدي الذي قام في مايو عام 2017 بتفجير في ملعب "مانشستر أرينا" أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 75 آخرين، وكان عبيدي وأحمد زارا المسجد نفسه وكان لديهما أصدقاء توجه بعضهم فيما بعد إلى سوريا والعراق للانضمام إلى المنظمات الإرهابية. ويرى الإدعاء العام أن أحمد أقنع أختيه الاثنتين (16 عاما) للذهاب إلى سوريا لتصبحا فيما بعد زوجتين لمسحلين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 2015 عاد أحمد إلى الدنمارك وكان يعيش في كوبنهاغن. وتم احتجازه عام 2017 نتيجة العملية المشتركة لرجال الأمن البريطانيين والدنماركيين الذين وجدوا أدلة كافية لتوجيه الاتهامات إليه.

وأكدت المحكمة أن الشاب أقسم الولاء لحركة الشباب الإرهابية وقام بتجنيد مسلحين جدد للجماعات الإسلامية المختلفة، لكن النيابة العامة فشلت في إثبات مشاركته في القتال شخصيا إلى جانب الإرهابيين في الصومال. من جهته أعلن أحمد أنه كان يريد أن يزور أقرباءه في الصومال، لكنه وقع في السجن وقضى هناك أكثر من عام.

المصدر: تاس