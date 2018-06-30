إيران ترسل 160 حاوية أدوية ومعدات طبية إلى السعودية

أعلنت السلطات الإيرانية عن إرسال 160 حاوية من الأدوية والمعدات الطبية تزن 50 طنا إلى السعودية لتوفير الرعاية الصحية للحجاج الإيرانيين خلال الموسم المقبل.

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وقال مدير مشتريات الأدوية والمعدات الطبية بمركز الحج والعمرة التابع لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، محمود عظيمي، إن الشحنة تتكون من حوالي 40 نوعا من الدواء و 360 قطعة من المعدات الطبية.

وأضاف موضحا: "جميع المستوصفات التي ستقام في المدينة المنورة ومكة المكرمة ستوفر الأدوية من مستشفيات الهلال الأحمر في هاتين المدينتين".

وبين عظيمي أنه سيتم إيفاد أكثر من 500 شخص في إطار الطواقم الطبية في 17 يوليو مثل مختصي القلب والعظام وأمراض النساء والأعصاب والنفساني والأسنان وطاقم التمريض ووحدات العناية المركزة والمختبرات والأشعة لتقديم الخدمات للحجاج.

وفي 18 يونيو الجاري أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، حميد محمدي، عن توصل إيران والسعودية إلى اتفاق ينص على فتح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في المملكة قريبا، وأشار إلى أن السلطات الإيرانية سترسل حوالي 3000 من الكوادر إلى المملكة في إطار عمل لجنة تقديم الخدمات للحجاج من الأطباء وخدمات التنقل والإقامة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية