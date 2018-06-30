الجيش التركي: تحييد 4 عناصر من "الكردستاني" شمال العراق

قال الجيش التركي، ، اليوم السبت، إنه نفذ ضربات جوية في إحدى مناطق شمال العراق، مما أسفر عن مقتل أربعة من مسلحي "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني).

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن القوات الجوية استهدفت مواقع "بي كا كا" في منطقة "أوشين ـ باسيان" شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها لقواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خاصة في معقله في منطقة جبل قنديل.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن، في 3 يونيو، تقدم العسكريين باتجاه جبل قنديل، المنطقة التي تنتشر فيها، منذ 35 عاما، مراكز تدريب وقواعد تابعة لـ"الكردستاني" (المحظور في تركيا).

وفي 11 يونيو، جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزيمة أنقرة على "تطهير" شمال العراق من "الإرهابيين"، في إشارة إلى مقاتلي الحزب.

ويخوض العسكريون الأتراك عملياتهم عبر الحدود التركية بتصريح من البرلمان الذي يجدد صلاحيات الجيش بهذا الشأن (ومدتها سنة واحدة)، بصورة منتظمة، على مدار السنوات الثماني الأخيرة.

وتصف تركيا "الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتعتبره أحد أبرز التهديدات على الأمنها القومي. ووفقا لأنقرة، فإن الهدف من عمليات جيشها في العراق هو تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ "المنظمة الإرهابية"، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل "العناصر الإرهابية" إلى الداخل التركي.

المصدر: وكالات