التحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين بزوارق صيد في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة هجوم لجماعة "أنصار الله" بزوارق صيد مدنية في البحر الأحمر.

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وأكد التحالف أنه قام بالاستيلاء على القوارب المعادية التي كانت تحمل رشاشا ثقيلا وعددا من الـ "آر بي جي" والصواريخ المحمولة.

وقال إنه تم منح تصريح لسفينة تحمل المشتقات النفطية لميناء الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى وجود 6 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، و8 سفن أخرى بانتظار الدخول إلى الميناء.

ويقدم التحالف العربي، منذ 26 مارس عام 2015 دعما لقوات الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي، يتمثل بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد، كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

المصدر: وكالات