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"لهيب السماء" قوة الدفاع الجوي المصري تعرض لأول مرة

أخبار العالم العربي

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يظهر القوة الجوية والصاروخية التي يمتلكها الجيش المصري، وذلك بمناسبة العيد الـ48 للقوة الرابعة "لهيب السماء".

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ويعرض الفيديو أحدث أسلحة الدفاع الجوي، التي بحوزة الجيش المصري، أبرزها رادارات وصواريخ مضادة للطائرات، وذلك للمرة الأولى.

كما تضمن الفيديو عرضا لتاريخ الدفاع الجوي المصري منذ نشأته وتطوره، ولقطات تعرض لأول مرة تعود للعام 1938 عن محطتي إنذار مبكر حصلت عليهما مصر في سرية تامة.

المصدر: وزارة الدفاع المصرية

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