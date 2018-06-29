إدراج موقعين سعودي وعماني في قائمة التراث الإنساني العالمي لليونسكو

أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج واحة الأحساء السعودية ومدينة قلهات العمانية على لائحة التراث الإنساني العالمي التابعة لها.

وجرى اتخاذ هذا القرار اليوم الجمعة خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الـ42 المنعقد برئاسة واستضافة مملكة البحرين بين 24 يونيو الجاري وحتى 4 يوليو القادم.

وأوضحت "وكالة أنباء البحرين" الرسمية أن واحة الأحساء أصبحت بالتالي الموقع الـ5 للسعودية المدرج في هذه القائمة، حيث يأتي بعد ضمها مدائن صالح عام 2008، والدرعية التاريخية عام 2010، وجدة التاريخية في 2014، والنقوش الصخرية في حائل عام 2015 والمسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو، والتي نظرا لقيمتها التاريخية والحضارية تعد مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز على مستوى العالم في المملكة، أقر اجتماع لجنة التراث العالمي إدراج واحة الأحساء على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو.

وأوضحت الوكالة أن الواحة تقع في محافظة الأحساء وتنمو فيها أكثر من مليون ونصف المليون نخلة، وتعد أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم.

ويشتمل الموقع على عدة معالم مثل مسجد جواثى، قصر إبراهيم، قصر صاهود، قصر محيرس، قصر أبو جلال، ميناء العقير، جبل قارة، وسوق القيصرية.

بدورها، تعتبر قلهات أقدم مدينة عمانية وأول عاصمة لعمان قبل دخول الإسلام إليها.

وأصبحت مدينة قلهات الموقع العماني الـ5 المدرج في قائمة "اليونسكو" بعد الأفلاج الخمسة، وقلعة بهلا وسورها في محافظة الداخلية، ومستوطنة ومدافن بات الواقعة في محافظة الظاهرة ولاية عبري، وطريق اللبان في وادي دوكة وآثار الواحات في الشصر وموانئ خور روري والبليد.

المصدر: بنا