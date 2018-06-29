مركز المصالحة الروسي: عودة أكثر من 177 ألف مدني إلى منازلهم في حمص والغوطة الشرقية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الجمعة، أن حوالي 300 شخص عادوا إلى منازلهم في محافظة حمص وغوطة دمشق الشرقية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأورد الضابط الروسي أن 170 شخصا عادوا إلى بيوتهم في محافظة حمص خلال الفترة المذكورة، أما في غوطة دمشق الشرقية فبلغ عددهم 112.

وأشار رئيس المركز (الذي مقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية) إلى أن الجهود المبذولة من قبل موظفي المركز الروسي والحكومة السورية أثمرت بعودة 70673 من سكان الغوطة الشرقية و106585 من أهالي ريف حمص من مخيمات اللاجئين والنازحين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية