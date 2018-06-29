الحوثيون يعلنون إجراء تجربة صاروخية ناجحة

أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الحوثية اليوم الجمعة عن إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي قصير المدى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الحوثية.

وأوضح مصدر في القوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الصاروخ الباليستي قصير المدى استهدف تجمعا عسكريا في الساحل الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ الباليستي الجديد يحمل مواصفات سيكشف عنها في قادم الأيام.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"