"سانا": أنباء عن قرب التوصل إلى مصالحة بمحافظة درعا جنوبي سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية، الجمعة، بأن الجيش السوري قريب من التوصل إلى اتفاق مع المسلحين بريف مدينة درعا (جنوب) حول مصالحة محلية، يتوقع أن تنضم إليها بلدات وقرى كثيرة في المنطقة.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش وسعت، خلال الساعات الماضية، نطاق سيطرتها في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا، وذلك "بعد عمليات دقيقة ومركزة على أوكار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم".

وذكرت "سانا" أن ثمة معلومات تفيد بأن المسلحين في عدد من القرى والبلدات، بأقصى ريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي "وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش والدخول في المصالحة".

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول أردني لـ"رويترز"، اليوم الجمعة أيضا، بوجود "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق للنار في جنوب سوريا.

وتوقع المصدر أن تؤدي هذه الهدنة إلى التوصل لـ"مصالحة" في المنطقة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة.

المصدر: سانا + رويترز