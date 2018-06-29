مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل اثنين وإصابة المئات من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" عن الدكتور أشرف القدرة تأكيده لمقتل الطفل ياسر أبو النجا (14 عاما) من خان يونس جراء إصابته بعيار ناري في الرأس شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية في المواجهات شرقي رفح عصر اليوم الجمعة.

وأكد القدرة إصابة 415 مواطنا بجراح مختلفة بالرصاص والاختناق بالغاز، من بينها 3 حالات حرجة.

واستخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل كثيف لتفريق المتظاهرين عند حدود القطاع.

أما الجيش الإسرائيلي، فلم يعلق على الفور على أحداث اليوم قرب قطاع غزة.

ويشار إلى أن هذه هي الجمعة الـ 14 من مسيرات العودة التي أطلقها الفلسطينيون منذ أواخر مارس الماضي.

المصدر: وكالات