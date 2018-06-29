الخارجية الأمريكية: ليس بوسعنا تأكيد إحلال الهدنة في سوريا

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليس بوسعها أن تؤكد إحلال الهدنة في جنوب سوريا، والتي تحدثت عنها مصادر أردنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير حول الهدنة. وعلى حد معرفتنا، فان القتال بجنوب غربي سوريا لا يزال مستمرا، فيما يواصل النظام (السوري) وروسيا قصف المنطقة".

وأضاف أن الوضع في المنطقة "لا يزال مظلما".

إقرأ المزيد

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أردني مسؤول أن هناك "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى "المصالحة" في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في حديث لمراسلة RT أن عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب البلاد.

المصدر: رويترز