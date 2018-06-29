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بومبيو يبحث أمن الطاقة مع وزير سعودي

أخبار العالم العربي

بومبيو يبحث أمن الطاقة مع وزير سعودي
Globallookpress Michael Candelori
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مسألة أمن الطاقة مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في واشنطن.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين "بحثا أمن الطاقة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك". ولم تكشف الخارجية عن مزيد من التفاصيل بشأن اللقاء أو المواضيع التي تناولها.

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مسؤول أمريكي: واشنطن تدفع حلفاءها لوقف استيراد النفط من إيران

ويأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، طلب عدم ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تسعى لـ "قطع مصادر التمويل" عن إيران، وتدفع  حلفاءها نحو وقف استيراد النفط الإيراني بشكل كامل مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران هذا العام.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تعتزم حث حلفائها في منطقة الخليج على ضمان توريدات النفط إلى السوق العالمية تعويضا عن التوريدات الإيرانية.

المصدر: RT

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