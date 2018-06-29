العراق.. مقتل 6 "دواعش" بغارة نفذها التحالف جنوبي كركوك

أعلنت الشرطة العراقية، يوم الجمعة، أن 6 من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا في غارة جوية لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوبي مدينة كركوك، شمالي بغداد.

وذكرت مصادر في قيادة شرطة كركوك، أن طيران التحالف الدولي قصف موقعا لداعش يوم الجمعة بالقرب من جبال حمرين جنوبي كركوك، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر "داعش".

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وأشارت القوات إلى أنه تم العثور على 5 جثث أخرى من عناصر التنظيم في المكان نفسه يوم الخميس.

وأعادت قيادة العمليات المشتركة نشر قواتها في مناطق جديدة وفق مقتضيات ضبط الأمن بعد أن نشط "داعش" في قتل واختطاف العشرات من العراقيين.

كما أعلنت القوات الأمنية العراقية، الجمعة، القبض على أحد منفذي إعدام 6 مختطفين شمال محافظة كركوك.

ووفقا لما أوردته قناة "السومرية" العراقية، قالت قيادة عمليات بغداد إن القوات الأمنية تمكنت ووفق معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد منفذي جريمة خطف وقتل 6 مواطنين من أبناء كربلاء والرمادي التي حدثت مؤخرا على طريق كركوك.

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمني أعلن الأربعاء، عن العثور على جثث 6 من المختطفين على طريق ديالى كركوك.

المصدر: وكالات