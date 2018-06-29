مصر تنشئ أول وأكبر مجمع ترفيهي في منطقة ساحرة

أعلن نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس، أنه تم إنشاء أول وأكبر مجمع ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة، وسيتم تشغيله العام الجاري.

وأضاف عباس في بيان لوزارة الإسكان، الخميس، أن المجمع الترفيهي سيتم افتتاحه في منطقة متميزة على الطريق الساحلي "الإسكندرية - مطروح"، وسيضم مجموعة من المطاعم التي تقدم خدماتها لمرتادي المدينة والمصيفين.

وأوضح أن هذا المجمع سيكون بداية حقيقية للإعلان عن تشغيل هذه المدينة التي تقع على ساحل البحر المتوسط في منطقة ساحرة لن تتكرر.

المصدر: وكالات