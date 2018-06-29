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موسكو: تقاربنا مع واشنطن خير لسوريا

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موسكو: تقاربنا مع واشنطن خير لسوريا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، أرشيف
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عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن اعتقاده بأن أي تقارب روسي أمريكي سيساعد في تسوية الأوضاع في سوريا.

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وردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن أن تساعد قمة بوتين-ترامب القادمة بفنلندا في تسوية الأزمة السورية قال فيرشينين: "نأمل بأن يساعد تحسين التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة في ذلك (في تحسين الأوضاع في سوريا)".

وأضاف: "يدور الحديث عن جانبين للقضية، وهما مواصلة مكافحة الخطر الإرهابي وإزالته بالكامل، وكذلك مواصلة العملية السياسية (في سوريا) التي نرى فيها مؤخرا تحركات تبعث على الأمل".

المصدر: نوفوستي

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