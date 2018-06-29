// 26.06.2018 по тикету 15478
موسكو: تقاربنا مع واشنطن خير لسوريا
Sputnik
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عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن اعتقاده بأن أي تقارب روسي أمريكي سيساعد في تسوية الأوضاع في سوريا.
وردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن أن تساعد قمة بوتين-ترامب القادمة بفنلندا في تسوية الأزمة السورية قال فيرشينين: "نأمل بأن يساعد تحسين التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة في ذلك (في تحسين الأوضاع في سوريا)".
وأضاف: "يدور الحديث عن جانبين للقضية، وهما مواصلة مكافحة الخطر الإرهابي وإزالته بالكامل، وكذلك مواصلة العملية السياسية (في سوريا) التي نرى فيها مؤخرا تحركات تبعث على الأمل".
المصدر: نوفوستي
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