فيديو للملك عبد الله ونجله يكتسح الشبكة العنكبوتية

نشرت الملكة رانيا العبد الله مقطع فيديو يظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونجله ولي العهد الأمير الحسين، وهما بصدد إجراء تدريب عسكري بالذخيرة الحية.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو الذي نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" بمناسبة عيد ميلاد نجلها الحسين: "كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولي، كثيرة هي الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية، الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية في اختتام سلسلة من التدريبات مؤخرا".

واعتاد الملك عبد الله تنفيذ مثل هذه التدريبات، وقام العام الماضي بالمشاركة في مناورة عسكرية، وقاد حافلة جنود واشترك معهم في التدريب على التخفي وإطلاق الذخيرة الحية.

المصدر: وكالات