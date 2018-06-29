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موسكو: من المستحيل حدوث صدام روسي أمريكي في سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو: من المستحيل حدوث صدام روسي أمريكي في سوريا
Globallookpress
سوريا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأنه لا يمكن أن تقع هناك أي حوادث بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا.

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وقال فيرشينين: "لا يمكن أن تكون هناك اشتباكات أو مواجهة مباشرة. إنه أمر مستحيل. بالعكس فإننا ندعو الجميع إلى القيام بعمليات منسقة ضد الإرهابيين".

وأضاف: "إننا نتعاون معهم (مع العسكريين الأمريكيين) وننسق أعمالنا معهم، بما في ذلك بمساعدة مركز عمان الذي نقوم فيه نحن والأمريكيون والأردنيون بتبادل المعلومات".

المصدر: نوفوستي

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