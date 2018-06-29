اجتماع جديد في سوتشي حول سوريا نهاية الشهر المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن لقاء أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 من الشهر القادم.

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وقال فيرشينين للصحفيين، اليوم الجمعة: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من يوليو، هذا متفق عليه بالفعل".

وأضاف: "سيعقد (اللقاء) بتلك الصيغة التي عملنا بها منذ البداية، ستكون هناك الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون، وستكون هناك الأطراف السورية".

المصدر: سبوتنيك