// 26.06.2018 по тикету 15478
اجتماع جديد في سوتشي حول سوريا نهاية الشهر المقبل
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن لقاء أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 من الشهر القادم.
وقال فيرشينين للصحفيين، اليوم الجمعة: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من يوليو، هذا متفق عليه بالفعل".
وأضاف: "سيعقد (اللقاء) بتلك الصيغة التي عملنا بها منذ البداية، ستكون هناك الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون، وستكون هناك الأطراف السورية".
المصدر: سبوتنيك
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