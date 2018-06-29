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اجتماع جديد في سوتشي حول سوريا نهاية الشهر المقبل

أخبار العالم العربي

اجتماع جديد في سوتشي حول سوريا نهاية الشهر المقبل
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
سوريا، أرشيف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن لقاء أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 30 و31 من الشهر القادم.

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وقال فيرشينين للصحفيين، اليوم الجمعة: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من يوليو، هذا متفق عليه بالفعل".

وأضاف: "سيعقد (اللقاء) بتلك الصيغة التي عملنا بها منذ البداية، ستكون هناك الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون، وستكون هناك الأطراف السورية".

المصدر: سبوتنيك

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