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أمير الكويت يطمئن على صحة نجله وزير الدفاع في ألمانيا (فيديو)

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أمير الكويت يطمئن على صحة نجله وزير الدفاع في ألمانيا (فيديو)
الأنباء الكويتية
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ونجله ناصر صباح الأحمد، ألمانيا
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قام أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بزيارة نجله وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد للاطمئنان على صحته، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بألمانيا، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وقد أجرى وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح عملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة تكللت بالنجاح.

من جهته هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لنجله.

كما تلقى أمير الكويت اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني، اطمأن خلاله على صحة الشيخ ناصر صباح الأحمد، متمنيا له سرعة الشفاء والعافية.

المصدر: الأنباء الكويتية

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