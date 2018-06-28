رابطة العالم الإسلامي ترد على تقارير حول منع السوريين من أداء فريضة الحج

أدانت رابطة العالم الإسلامي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن منع السلطات السعودية حاملي الجنسية السورية من أداء مناسك الحج والعمرة .

ووصفت الرابطة، في بيان صدر اليوم الخميس عن أمانتها العامة في مكة المكرمة، هذه الأنباء بـ"المزاعم المضللة"، لافتة النظر إلى أن المنظمة باعتبارها "مظلة الشعوب الإسلامية تتلقى دوما تنويها وإشادة بضيوف الرحمن من كافة الأقطار بمن فيهم الشعب السوري العزيز مستعرضين بالشاهد الماثل والحي جهود المملكة في خدمة كافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم الرعاية الكاملة لهم".

وأشارت الرابطة إلى "انسجام وانسيابية هذا الدعم"، موضحة أن المملكة "تستقبل هذا العام أكثر من 18 ألف حاج من الجنسية السورية، وهو أبلغ رد على تلك المزاعم".

#رابطة_العالم_الإسلامي تشيد بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج دون تمييز.. وتدين المزاعم المضللة بمنع حاملي الجنسية السورية من أداء مناسك #الحج : pic.twitter.com/ejTJN5abpB — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) 28 июня 2018 г.

ونوهت رابطة العالم الإسلامي "بالجهود الكبيرة والمتوالية" التي تضطلع بها الحكومة السعودية بقيادة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، "في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار دون أي تمييز بينهم"، وأشادت بما وصفته "بنجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال 18 ألف حاج من الجنسية السورية، مع توفير كافة احتياجاتهم الطبية عبر مكتب شؤون حجاج سوريا، وذلك ليؤدوا فريضة الحج لهذا العام".

ولفتت الرابطة إلى أن "المملكة تستقبل سنويا ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف المذاهب والأعراق والجنسيات ما يزيد عن 80 جنسية، ولم يسبق لها أن ميزت بينهم في الرعاية والاهتمام"، ودعت المنظمة "الجميع إلى أهمية التعاون مع الجهات المختصة في المملكة من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل شؤونهم والرقي بخدماتهم مع اليقظة لأهداف مصادر التشويش والكذب التي باتت دَيْدَنَ كلِّ جاهل ومغرض ليمارس بها معتاده الخاسر والمكشوف".

المصدر: موقع رابطة العالم الإسلامي