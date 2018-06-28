العبادي يطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين

وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، بإنزال "القصاص العادل" بالإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "العبادي وجه بإنزال القصاص العادل فورا بالإرهابيين المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية" (أي الأحكام التي رفض فيها الاستئناف وصادقت عليها رئاسة الجمهورية).

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وفي وقت سابق من اليوم، تعهد العبادي بتصفية أو اعتقال مرتكبي جريمة قتل 8 مخطوفين عثر على جثثهم مؤخرا على طريق كركوك - ديالى، مشيرا إلى وجود من زود "الخلايا الإرهابية" بالمعلومات.

ووعد العبادي، أثناء اجتماع عقده اليوم في قيادة العمليات المشتركة مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، بـ"كشف جميع الخيوط"، مشيرا إلى أن هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم، حسب تقرير الطب العدلي، قبل أكثر من 5 أيام، ما يعني أنهم لم يكونوا على قيد الحياة أثناء نشر تنظيم "داعش" فيديو هدد فيه بإعدامهم.

وكانت بغداد أعلنت، في ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش" بعد إعلان "النصر" عليه عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها.

لكن هناك أدلة على أن مسلحين من عناصر "داعش" لا يزالون متواجدين على طول الحدود بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.

المصدر: السومرية نيوز + أ ف ب