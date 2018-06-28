الكشف عن مفاجأة السيسي للمصريين

كشف وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، عن المفاجأة التي وعد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين خلال أحد تصريحاته.

وأضاف الوزير المصري السابق أن المفاجأة التي ينتظرها المصريون بناء على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقا ووعد بالإفصاح عنها بعد عيد الفطر، هي الكشف البترولي الضخم "نور" بمنطقة البحر المتوسط.

وأوضح كمال، أن منطقة امتياز شروق البحري التي يتواجد بها حقل ظهر المصري منطقة واعدة بالاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أن كل المؤشرات والدراسات تفيد بأن هناك 20 كشفا بتروليا ومن أبرزها حقل ظهر ومازالت هناك اكتشافات أخرى ستدخل حيز العمليات التنفيذية للحفر والتنقيب.

وكان السيسي، أعلن خلال شهر رمضان أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر، ستشهد العديد من الإنجازات الكبيرة والكثير من الخطوات التي ستدخل السرور على قلوب المصريين.

المصدر: صدى البلد