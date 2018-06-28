كلمة مرتقبة للمشير حفتر بعد قليل سيعلن خلالها تحرير درنة بالكامل

قالت مصادر لـRT، مساء الخميس، إن المشير خليفة حفتر سيلقي كلمة بعد قليل سيعلن خلالها تحرير درنة بالكامل.

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الوطني الليبي حرر منطقة البلاد وسط درنة، لتصبح المدينة بأكملها تحت سيطرته.

وصرح مصدر عسكري ليبيي رفيع أنه تم تحرير كامل مدينة درنة الليبية من الجماعات المسلحة، وأضاف أنه تم إبلاغ القيادة العامة للجيش الليبي بنجاح العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة بالكامل، وفي انتظار الإعلان رسميا.

وبدأ الجيش الليبي قبل أسابيع عملياته في المدينة الساحلية لطرد المجموعات المسلحة منها، وتقع مدينة درنة بالشرق الليبي، غرب مدينة طبرق وشرق مدينة البيضاء، وكانت تحت سيطرة عدد من التنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، وتم إعلانها أول إمارة إسلامية تابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا وإفريقيا.

وبتحرير مدينة درنة التي كانت تعد آخر معاقل الإرهاب بالمنطقة الشرقية الليبية، تصبح المنطقة خالية من أي تنظيمات إرهابية مسلحة بالكامل، لتتبقى مواجهة بعض الخلايا النائمة التي تلجأ للعمليات الإرهابية الخسيسة بالتفجيرات والسيارات الملغمة.

المصدر: RT + وكالات