المغرب يرفض الخطة الأوروبية حول مراكز للمهاجرين

أعلن المغرب رفضه لخطة الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز لتوزيع المهاجرين في دول خارج حدود الاتحاد، بما فيها المملكة المغربية.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أعقاب لقائه مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل في الرباط أن المغرب يرفض مثل هذه الأساليب لإدارة أزمة المهاجرين، معتبرا ما اقترحه الاتحاد الأوروبي "آلية غير بناءة".

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وكان المغرب، إلى جانب تونس وألبانيا، من بين الدول التي ذكرتها الخطة الأوروبية بمثابة الدول التي قد يتم فيها نشر مراكز لتوزيع المهاجرين.

ومن المقرر أن تناقش هذه الخطة أثناء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 28 و29 يونيو.

المصدر: فرانس برس