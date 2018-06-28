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سوريا.. الأمم المتحدة تعلن إيقاف قوافلها الإنسانية إلى درعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. الأمم المتحدة تعلن إيقاف قوافلها الإنسانية إلى درعا
Gettyimages.ru
اشتباكات بين وحدات الجيش السوري و داعش في حلب
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أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس، أنها أوقفت قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود الأردنية إلى درعا، جنوب سوريا، بسبب المعارك.

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وقال رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا يان إيغلاند للصحافة في جنيف إن طريق الإمدادات من الحدود الأردنية، الذي كان شديد الفعالية، توقف بسبب المعارك في الأيام الأخيرة وأن إرسال القوافل عبر الحدود متوقف منذ 26 يونيو.

وصرح إيغلاند: "إنه لأمر محزن لأنها منطقة كان الناس يشعرون فيها بالأمان إلى غاية عشرة أيام فقط".

وأضاف: "لا يمكن أن ندع الحرب تصل إلى منطقة تضم 750 ألف مدني".

ويحاول معظم المدنيين الذين يفرون من المعارك اللجوء قرب الحدود مع الأردن، لكن عمان كررت موقفها القاضي بإبقاء حدودها مغلقة منذ 2016، ورفض استقبال المزيد من اللاجئين، ما يثير خشية المنظمات الدولية من أزمة إنسانية جديدة.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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