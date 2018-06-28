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مقتل ريجيني.. النيابة المصرية تعلن نتائج مراجعة تسجيلات الكاميرات

أخبار العالم العربي

مقتل ريجيني.. النيابة المصرية تعلن نتائج مراجعة تسجيلات الكاميرات
Reuters
ريجيني
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أعلنت النيابة العامة المصرية عن وجود تطورات مفاجئة وجديدة، في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر بعد اختفائه يوم 25 يناير 2016.

ووفقا للنيابة المصرية، كشف الفحص الفني لمشاهد مترو الأنفاق التي تم استرجاعها في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة به داخل محطات مترو الأنفاق أو بالقرب منها، كما لم يعثر على أي شيء آخر مفيد للتحقيقات.

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وعقدت على مدار الأيام الماضية اجتماعات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي بالقاهرة تم خلالها استرجاع التسجيلات.

وكان ريجيني يعد دراسة أكاديمية عن أحوال العمال في مصر قبل اختفائه، تزامنا مع إحياء ذكرى ثورة يناير 2011 والتي كانت تشهد القاهرة خلالها إجراءات أمنية مشددة.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر قد استؤنفت، في سبتمبر الماضي، بعودة السفير الإيطالي للقاهرة لتولي مهام منصبه، بعد أكثر من عام على استدعاء الحكومة الإيطالية له بسبب عدم التوصل إلى نتائج في قضية مقتل ريجيني.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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