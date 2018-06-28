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لافروف يبحث التسوية السورية مع نظيره الصفدي 4 يوليو

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث التسوية السورية مع نظيره الصفدي 4 يوليو
Sputnik EKATERINA LYZLOVA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو يوم 4 يوليو.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الصفدي سيقوم بزيارة عمل لموسكو، "سيتبادل الوزيران خلالها الآراء حول المسائل الملحة لجدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على التسوية السورية في سياق عمل منطقة خفض التصعيد التي اتفقت عليها روسيا والولايات المتحدة والأردن، بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي".

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيبحثان أيضا مسائل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشارت إلى أن مواقف روسيا والأردن من العديد من القضايا الإقليمية الرئيسية متقاربة أو متطابقة.

والجدير بالذكر أن روسيا والأردن والولايات المتحدة اتفقت العام الماضي على إقامة منطقة خفض التصعيد بجنوب غربي سوريا. ويقوم الجيش السوري بعملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية الموجودة داخل المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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