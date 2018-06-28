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التحالف الدولي يعترف بقتله نحو ألف مدني في العراق وسوريا

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعترف بقتله نحو ألف مدني في العراق وسوريا
Reuters Ammar Abdullah
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليته عن مقتل 940 مدنيا في العراق وسوريا منذ العام 2014.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف الدولي في تقرير إن "التحالف نفذ 29596 ضربة منذ أغسطس 2014 وحتى نهاية مايو 2018 وخلال هذه الفترة وبالاعتماد على المعلومات، التي كانت متوفرة، حسب تقييمات فرقة العمل المشتركة فإن ما لا يقل عن 939 مدنيا قتلوا بغير قصد جراء ضربات التحالف منذ بداية عملية (التصميم الصلب)".

وقد تشكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر 2014، بهدف القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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