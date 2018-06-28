الداخلية المصرية تصدر بيانا بشأن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، يوم 24 مارس الماضي، واتهمت الوزارة "حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" بالعملية.

وأكدت الوزراة في بيان لها أن "عناصر ما تسمى حركة حسم نفذت الحادث، ونجحت الجهود الأمنية في مداهمة وكرهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم مما أسفر عن مصرع 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة".

وأوضحت أن "أحد العناصر المنفذة ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، اختبأ بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، حيث تدرب على استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك في رصد عدد من الأهداف الهامة والحيوية بالمحافظة ومن بينها موكب مدير أمن الإسكندرية السابق".

وأشار البيان إلى نتائج البحث والتحري اكدت قيام معتز عبدالله بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة في الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الروماني عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.

ونجا مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، السبت 24 مارس الماضي، من تفجير عبوة ناسفة، في شارع المعسكر الروماني في الإسكندرية شمال مصر، وأسفر الانفجار عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية