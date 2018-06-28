السيسي يلتقي رئيس المخابرات المصرية الجديد

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية الجديد ونائبه عقب أداء القسم.

وأوضح راضي، أن السيسي عقد الاجتماع مع رئيس المخابرات الجديد اللواء عباس كامل، ونائبه ناصر فهمي، وطالبهما بـ"مواصلة العمل لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها".

وأشاد السيسي بـ"الجهود التى يبذلها رجال المخابرات العامة المصرية، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري".

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية