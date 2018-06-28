 
مباشر

السيسي يلتقي رئيس المخابرات المصرية الجديد

أخبار العالم العربي

السيسي يلتقي رئيس المخابرات المصرية الجديد
facebook/Egy.Pres.Spokesman
السيسي مع رئيس المخابرات المصرية الجديد ونائبه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfsn

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية الجديد ونائبه عقب أداء القسم.

وأوضح راضي، أن السيسي عقد الاجتماع مع رئيس المخابرات الجديد اللواء عباس كامل، ونائبه ناصر فهمي، وطالبهما بـ"مواصلة العمل لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها".

وأشاد السيسي بـ"الجهود التى يبذلها رجال المخابرات العامة المصرية، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري".

المصدر: المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. بوتين يستعرض مهاراته الكروية ويسجل هدفا رائعا