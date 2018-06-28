// 26.06.2018 по тикету 15478
جريمة مرعبة في مصر والشرطة تبحث عن القتلة
AFP STRINGER
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تعمل الأجهزة الأمنية المصرية على فك لغز جريمة مرعبة في شوارع مصر في حي روض الفرج شمال القاهرة، بعد العثور على جثة رجل وطفل داخل برميل مخللات.
ويواصل فريق من المباحث الجنائية بالقاهرة جهوده لكشف ملابسات الجريمة، بعد أن أثارت الرعب في المنطقة، حيث تم العثور على جثتين الأولى لرجل يبلغ من العمر 46 سنة، والثانية لطفل عمره 13 سنة، داخل برميل في معمل لتصنيع المخللات بالمنطقة.
ولم تستطع الأجهزة الأمنية تحديد هوية الضحيتين، خاصة أن ملامح جثتيهما مشوهة.
ورجح فريق البحث أن الحادث تم ارتكابه منذ فترة ليست قليلة، مما أدى لتشوه الجثث تحت تأثير الأملاح الشديدة والكيماويات التي تستخدم في المخللات.
المصدر: مصراوي
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