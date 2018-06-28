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جريمة مرعبة في مصر والشرطة تبحث عن القتلة

أخبار العالم العربي

جريمة مرعبة في مصر والشرطة تبحث عن القتلة
AFP STRINGER
الشرطة المصرية
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تعمل الأجهزة الأمنية المصرية على فك لغز جريمة مرعبة في شوارع مصر في حي روض الفرج شمال القاهرة، بعد العثور على جثة رجل وطفل داخل برميل مخللات.

ويواصل فريق من المباحث الجنائية بالقاهرة جهوده لكشف ملابسات الجريمة، بعد أن أثارت الرعب في المنطقة، حيث تم العثور على جثتين الأولى لرجل يبلغ من العمر 46 سنة، والثانية لطفل عمره 13 سنة، داخل برميل في معمل لتصنيع المخللات بالمنطقة.

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ولم تستطع الأجهزة الأمنية تحديد هوية الضحيتين، خاصة أن ملامح جثتيهما مشوهة.

ورجح فريق البحث أن الحادث تم ارتكابه منذ فترة ليست قليلة، مما أدى لتشوه الجثث تحت تأثير الأملاح الشديدة والكيماويات التي تستخدم في المخللات.

المصدر: مصراوي

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