السلطات السعودية تعتقل الناشطة الحقوقية هتون الفاسي

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة الحقوقية البارزة هتون الفاسي، موسعة نطاق حملة شملت أكثر من 12 ناشطا.

وأوردت منظمة "القسط"، وهي منظمة حقوقية سعودية مقرها لندن، أنباء اعتقال الفاسي على "تويتر"، لكنها لم تورد تفاصيل، في وقت أكدت فيه مصادر على اتصال بأشخاص مقربين من الفاسي نبأ اعتقالها، وقالوا "إنهم يخشون الحديث عن الأمر".

LATEST: Professor @HatoonALFASSI has been arrested

تأكد للقسط إعتقال الدكتورة #هتون_فاسي ..

وذلك في استمرار لعمليات الاعتقالات المتواصلة ضد الناشطات والنشطاء... pic.twitter.com/EIk8WhDInO — القسط ALQST (@ALQST_ORG) ٢٧ يونيو ٢٠١٨

ولم يصدر تعليق عن وزارة الداخلية أو مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، بشأن صحة الأخبار المتداولة.

الدكتورة #هتون_اجواد_الفاسي كانت من ابرز المدافعات عن حقوق المرأة وهي أستاذة مشاركة في تاريخ المرأة، وكاتبة صحفية في جريدة الرياض. pic.twitter.com/b3a9VKoQ11 — وطنيون معتقلون (@mtqln) June 26, 2018

ويأتي هذا الاعتقال بعد أيام من إنهاء الحظر عن قيادة النساء للسيارات، في إطار إصلاحات يدفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتنويع اقتصاد المملكة وتحقيق الانفتاح في المجتمع السعودي.

وتزامنت الإصلاحات مع حملة على المعارضين استهدفت ناشطات كن يطالبن في السابق برفع الحظر، ومنهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وكذلك رجالا منهم إبراهيم المديميغ ومحمد الربيع وعبد العزيز المشعل.

من جهته، قال النائب العام السعودي: إن "السلطات ألقت القبض على 17 شخصا إجمالا ثم أطلقت سراح 8 منهم، موجهة لهم تهما بإجراء اتصالات مريبة مع جهات خارجية"، مؤكدا أن السلطات تسعى للقبض على المزيد من المشتبه فيهم، ممن وصفتهم وسائل الإعلام المحلية بـ"الخونة".

وهتون الفاسي أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، ولها إسهامات منتظمة في صحيفة الرياض السعودية، وكانت منذ فترة طويلة من الرائدات في الدفاع عن حقوق المرأة ومنها حقها في قيادة السيارة، وهي متزوجة من مسؤول بارز في مجلس التعاون الخليجي.

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المصدر: رويترز