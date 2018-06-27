مصر تعلن عن مسابقة وطنية بمليون جنيه

أعلن المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر خالد الحسيني، عن مسابقة لابتكار شعار واسم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في حديث لقناة "إكسترا نيوز"، أن جوائز المسابقة لمقترح اسم وشعار العاصمة الإدارية تصل إلى مليون جنيه.

وتقع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتعادل مساحتها دولة سنغافورة.

كما تبلغ مساحتها قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتربع على 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: "إكسترا نيوز"