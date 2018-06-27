موسكو تدحض مزاعم انسحابها من اتفاقية منطقة خفض التوتر الجنوبية بسوريا

فنّدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء زعمت انسحاب روسيا من الاتفاق حول منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا.

وصرحت الوزارة في بيان لها: "ما زعمته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" نقلا عن صفحة زائفة في شبكات التواصل الاجتماعي منسوبة لـ "قاعدة حميميم" عن انسحاب روسيا من اتفاقية منطقة خفض التوتر جنوب سوريا، مناقض للواقع".

وأوضح البيان أن قاعدة حميميم الروسية في سوريا لا تملك مواقع أو صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل المعلومات المتعلقة بعمل القوات الروسية في سوريا "لا يجري الإعلان عنها إلا عبر ممثلين عن وزارة الدفاع ومصادرها الإلكترونية الرسمية فقط".

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأناضول عن صفحة زائفة منسوبة لقيادة قاعدة حميميم الجوية، ادعاءها أن روسيا خرجت من اتفاقية خفض التوتر في الجنوب السوري.

المصدر: وكالات