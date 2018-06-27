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"وحدات حماية الشعب" تجبر "ثوار الرقة" على الاستسلام

أخبار العالم العربي

AFP DELIL SOULEIMAN
عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في الرقة -صورة من الأرشيف
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فرضت فصائل "وحدات حماية الشعب" الكردية سيطرتها على فصيل "ثوار الرقة"، بعد حصار خانق لمقراته في مدينة الرقة شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر محلية أن "وحدات حماية الشعب" الكردية أجبرت لواء "ثوار الرقة" على الإذعان لشروطها والتي تتضمن إدارة قياديين من "ب ي د" لمقرات الفصيل المنطوي تحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقل جزء من قوات الأخير إلى مدينة الطبقة في محافظة الرقة شرقي سوريا.

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فيما أشارت إلى أن "ب ي د" حشد قبل 3 أيام مقاتليه وحاصر مقر قيادة الفصيل "ثوار الرقة" شمالي المدينة فضلا عن حيي الرميلة والدرعية داخلها، واستهدفت جميع المقرات التابعة للفصيل.

وتأتي هذه الخطوة حسب الوكالة، على خلفية قيام الفصيل بضم الشباب العرب في المدينة إلى صفوفه إجباريا دون التنسيق مع "ب ي د"، وهو ما أثار حفيظة الأخير ومخاوفه من فقدان سيطرته على "قسد" والفصائل العربية فيه.

المصدر: الأناضول

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