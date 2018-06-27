انفجار سيارتين مفخختين وسط عفرين بريف حلب في أحد مقرات "الجبهة الشامية"

ذكرت مصادر محلية أن سيارتين مفخختين انفجرتا وسط مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ما أسفر عن قتلى وجرحى​​​.

وقال شهود عيان إن "المسلحين طوقوا المنطقة التي وقع فيها الانفجار في أحد مقرات الجبهة الشامية بالقرب من دوار كاوا حداد بجانب سوق الهال وسط مدينة عفرين ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل".

وتحدثت المصادر الأهلية عن وقوع اشتباكات فجر اليوم بين مسلحي "لواء المعتصم" و"الجبهة الشامية" بالقرب من دوار كاوا حول تقاسم مسروقات من المدينة الصناعية في عفرين أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

عفرين المحتلة ....

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار كاوا يسفر عن قتلى و اصابات ....

Efrîn

Teqîn li çerxe riya kawa , kûştî û brîndar hene . pic.twitter.com/ltpMYzxJl5 — Qendîl Kobanê (قنديل كوباني) (@Qendil_kobani) 27 июня 2018 г.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار أسفر عن سقوط 6 قتلى وعشرات الإصابات.

المصدر وكالات