موسكو: نظرتنا لسبل إحلال الأمن في الشرق الأوسط تحظى بتأييد واسع

جددت روسيا في ختام رئاستها لمجلس الأمن الدولي، دعوتها للأطراف المعنية لضرورة بناء هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط، آخذين في الاعتبار بمبادرات روسية سابقة في هذا الاتجاه.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن عقد الاثنين وبمبادرة روسية، جلسة تحت عنوان "الاستعراض الشامل للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بهدف وضع مقاربات مشتركة للمجتمع الدولي لتسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأضافت أن سيرغي فيرشينين المندوب الروسي للجلسة ونائب وزير الخارجية، ركز في كلمته على ضرورة تشكيل هيكلية السلام والأمن في الشرق الأوسط باستخدام الطاقات الخلاقة للمبادرات الروسية المطروحة، بما فيها المتعلقة ببلورة إجراءات بناء الثقة في منطقة الخليج.

وأشارت إلى تأكيد فيرشينين على عدم وجود بديل عن تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق إيران النووي كونه آلية فريدة لمنع الانتشار النووي.

وأضافت أن الجانب الروسي أطلع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الجهود التي تبذلها روسيا وغيرها من ضامني عملية أستانا لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أولوية العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار مناطق سوريا المحررة.

وذكّرت بأن مقاربات روسيا في تحديد أسباب عدم استقرار المنطقة والسبل التوافقية لتجاوزها، تحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من دول العالم.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية