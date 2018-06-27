مصر تمنع دخول دبلوماسي قادم من إسرائيل

رفضت سلطات منفذ طابا البري المصري أمس الثلاثاء، السماح بدخول الدبلوماسي السويدي إدوارد سباستيان أفيناس أراضيها، قادما برا من إسرائيل.

ورفضت السلطات المصرية دخول الدبلوماسي السويدي، لعدم حصوله على تأشيرة دخول مسبقة، كما تقضي القواعد المعمول بها الخاصة بالمعاملة بالمثل.

وأجرت سلطات المنفذ اتصالا بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات الدبلوماسية أشرف منير، الذي أحال الأمر لمساعد وزير الخارجية للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول الدبلوماسي السويدي لعدم حمله تأشيرة مسبقة.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد منعت في وقت سابق دخول موظفة في سفارة السويد لدى تركيا بعد وصولها من إسطنبول دون تأشيرة مسبقة كما تقضي القواعد المعمول بها.

وتقتضي القوانين المصرية بحصول الدبلوماسيين على تأشيرة دخول مسبقة إلى مصر، وترفض مصر دخول كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي دون تأشيرة، خلافا للسياح العاديين ممن لا يحملون السمات الدبلوماسية، والذين تتيح دخولهم بلا فيزا، وذلك عملا بعرف دبلوماسي دولي مرعي بين العواصم.

المصدر: مصراوي