 
مباشر

مشاهد من "حرب الأمتار الأخيرة" في درنة الليبية!

أخبار العالم العربي

مشاهد من
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfjw

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مقطع فيديو يوثق "حرب الأمتار الأخيرة" في مدينة درنة الواقعة شمال شرق البلاد.

وأفاد الإعلام الحربي الليبي بأن الساعات الأخيرة شهدت "اشتباكات عنيفة ضارية بين جنودنا البواسل من جهة والعناصر التكفيرية الانتحارية الإرهابية من جهة أخرى فيما تبقت من أمتار قليلة داخل هذه المدينة ومن ثم سيتم إعلان تحريرها من قبل القيادة العامة".

المصدر: فيسبوك

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينيو
صورة اليوم - استعراض رئاسي لجمهور المونديال