مشاهد من "حرب الأمتار الأخيرة" في درنة الليبية!

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي مقطع فيديو يوثق "حرب الأمتار الأخيرة" في مدينة درنة الواقعة شمال شرق البلاد.

وأفاد الإعلام الحربي الليبي بأن الساعات الأخيرة شهدت "اشتباكات عنيفة ضارية بين جنودنا البواسل من جهة والعناصر التكفيرية الانتحارية الإرهابية من جهة أخرى فيما تبقت من أمتار قليلة داخل هذه المدينة ومن ثم سيتم إعلان تحريرها من قبل القيادة العامة".

المصدر: فيسبوك