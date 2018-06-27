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تصفية أربعة إرهابيين في صعيد مصر

أخبار العالم العربي

تصفية أربعة إرهابيين في صعيد مصر
AFP KHALED DESOUKI
الجيش المصري
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تمكنت قوات الأمن الوطني المصرية في محافظة أسيوط في الصعيد المصري شمالي البلاد صباح اليوم الأربعاء، من تصفية خلية إرهابية مكونة من 4 أفراد.

وذكر مصدر أمني، أن اشتباكات وقعت بين رجال الأمن ومسلحين في منطقة السوهاجية التابعة لمركز الغنايم في محافظة أسيوط.

وأفاد المصدر بأن الأمن رصد خلية إرهابية في العمارات السكنية في السوهاجية، وعلى الفور توجهت حملة أمنية إلى المنطقة وتم الاشتباك مع عناصرها، مما أدى إلى مقتل الأربعة المذكورين.

المصدر: الأهرام

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