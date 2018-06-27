إغلاق باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام
Reuters Suhaib Salem
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قررت السلطات السعودية المختصة إغلاق باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام في إمارة مكة المكرمة، لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.
وكتبت إمارة منطقة مكة على حسابها الرسمي في تويتر الثلاثاء، إنه تم إغلاق الباب بغرض استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.
إغلاق #باب_الملك_عبدالعزيز بـ#المسجد_الحرام— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٦ يونيو ٢٠١٨
لإستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية
لصحن #المطاف
..سيتم إعادة فتحه قبل موسم #الحج المقبل#إمارة_مكةpic.twitter.com/Qf9ShHoxOg
وأوضحت أنه سيتم إعادة فتح الباب، قبل موسم الحج القادم.
المصدر: "سبق"
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