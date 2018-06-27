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إغلاق باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام

أخبار العالم العربي

إغلاق باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام
Reuters Suhaib Salem
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قررت السلطات السعودية المختصة إغلاق باب الملك عبد العزيز في المسجد الحرام في إمارة مكة المكرمة، لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.

وكتبت إمارة منطقة مكة على حسابها الرسمي في تويتر الثلاثاء، إنه تم إغلاق الباب بغرض استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.

وأوضحت أنه سيتم إعادة فتح الباب، قبل موسم الحج القادم.

المصدر: "سبق"

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