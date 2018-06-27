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الجيش الروسي يواصل سحب مروحياته من سوريا

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الجيش الروسي يواصل سحب مروحياته من سوريا
Sputnik Vitaly Timkiv
المروحية الهجومية الروسية كا-52 الملقبة بـ"التمساح"
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أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء بعودة مروحيتين حربيتين روسيتين أخريين من نوع كا-52 إلى روسيا من قاعدة حميميم غربي سوريا.

وتم نقل المروحيتين على متن طائرة شحن عسكرية من نوع آن-124 "روسلان" إلى أحد المطارات العسكرية الروسية، ليبلغ عدد الطائرات والمروحيات، التي عادت من سوريا إلى نقاط تمركزها الدائم في روسيا، 13 خلال الأسبوع الأخير.

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كما عاد إلى الوطن أفراد طواقم الطائرات والفنيون، إضافة إلى أفراد وحدة طبية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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