موقف نبيل لضابط إماراتي تجاه مسافر سوري.. محمد بن راشد يغرد مشيدا!

قرر ضابط إماراتي منح سيارته لمسافر سوري تقطعت به السبل وعائلته على الحدود الإماراتية، بعد تعطل سيارته أثناء سفره إلى سلطنة عمان لقضاء إجازة العيد.

ولاقت هذه الخطوة إشادة من القيادة الإماراتية إذ كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي في تويتر: "سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية".

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وبدأت القصة حينما قرر المواطن السوري فاتح زيارة سلطنة عمان برفقه أسرته لقضاء إجازة العيد، وفور وصوله إلى منفذ حتا الحدودي مع عمان، تعطلت سيارته فجأة، قبل أن يطلب منه الضابط المسؤول في المنفذ نقل سيارته إلى الموقف المخصص هناك لحين الوصول إلى حل لهذه المعضلة.

المواطن السوري وبعد انتظار قرر العودة إلى دبي وإلغاء إجازة العيد في عمان، لكن الضابط سالم البدواوي أبى إلاّ أن يكمل فاتح وأسرته رحلتهم ومنحهم سيارته، وفور عودتهم من عمان كان الضابط الإماراتي قد أكمل إصلاح السيارة المعطلة.

سالم البدواوي .. موظف حكومي .. ومواطن إماراتي .. ورجل يحمل معاني الشهامة الإماراتية pic.twitter.com/HpL8B2fgcm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

المصدر: البيان الإماراتية