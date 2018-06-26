سفير إسرائيل في اليونسكو: قد نتراجع عن الانسحاب من المنظمة

قال السفير الإسرائيلي في اليونسكو كرمل شاما هكوهين، إنه يحث حكومته على إعادة النظر في قرار الانسحاب من المنظمة، مؤكدا أنها أوقفت " "قراراتها المعادية لإسرائيل" خلال العام الماضي.

وقال هكوهين: "هناك تغير في لهجة المنظمة الأممية تحت قيادة مديرتها الجديدة أودري ازولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة التي انتخبت في هذا المنصب العام الماضي"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "ما سأوصي به وزارتي وحكومتي هو إعادة دراسة قرارنا على الأقل.. يمكن تأجيل موعد انسحابنا عاما أو شيئا من هذا القبيل"، ما قد يؤجل الانسحاب المقرر إلى ديسمبر 2019.

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وأكد هكوهين أن اليونسكو تشهد "روحا وطاقة جديدة" تحت إمرة ازولاي، منوها بأنه "لم تصدر أي قرارات مناهضة لإسرائيل في اليونسكو منذ عام"، مشيرا أن البقاء في المنظمة قد يشكل "معجزة"، وأضاف "لكن هناك خيارا لذلك".

وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا في 12 أكتوبر الماضي انسحابهما من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) بسبب "قراراتها المناهضة لإسرائيل" حسب رأي الجانب الأمريكي والإسرائيلي.

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وتصاعد الخلاف والتوتر في أروقة اليونسكو منذ اعتراف المنظمة الأممية بفلسطين دولة عضوا في العام 2011، وهو الإجراء الذي عارضته إسرائيل والولايات المتحدة إذ تقولان إن أي اعتراف بدولة فلسطين يجب أن يرتبط بالتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وقطعت الولايات المتحدة تمويلها عن اليونسكو بسبب القرار المثير للجدل، قبل أن تعلن انسحابها العام الماضي منها في خطوة أبرزت نهج الإدارة الأمريكية من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في عهد الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: أ ف ب