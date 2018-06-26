ميشال عون: إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون إسرائيل بأنها ترفض ترسيم الحدود البحرية، التي لا يزال الجدل بين لبنان وإسرائيل حولها مستمرا منذ عدة سنوات.

وجاء في تغريدة على حساب الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز".

الرئيس عون: اسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 26 июня 2018 г.

وأضافت الرئاسة اللبنانية في تغريدة أخرى أن "الوضع الأمني مستقر والدولة تمارس سيادتها على كل أراضيها باستثناء تلك التي تحتلها إسرائيل".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز قد أعلن بداية الشهر الجاري أن هناك "أفكارا جديدة" بشأن وساطة أمريكية لتسوية الجدل بين إسرائيل ولبنان، وأعرب عن اعتقاده بأن "اتفاقا جزئيا" قد يتم التوصل إليه خلال عام 2018.

وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد قد قام بالوساطة بين بيروت وتل أبيب في وقت سابق لتسوية هذه القضية.

المصدر: فرانس برس