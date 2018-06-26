مصر تستعد لاستراد كنوز ثمينة من إسرائيل.. ودعوة لإقامة حفل رسمي

أكد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد أنه سيتم استرداد 91 قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل خلال الفترة القادمة.

وأوضح المسؤول المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن مصر انتصرت على إسرائيل في قضية العام الماضي، قامت مصر برفعها لاسترداد تلك القطع، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات اللازمة لعودتها.

وأضاف عبدالجواد، أن استرداد الآثار صعب ومعقد لأنها ليست نزاعا بين شخصين وإنما بين دولتين بينهما اتفاقيات وقوانين محلية مختلفة، لافتا إلى حرص الدولة على استرداد جميع آثارها التي هربت بطرق غير شرعية.

من جانبه، أشاد عالم المصريات، بسام الشماع بجهود استرداد الـ91 قطعة أثرية، ودعا وزارة الآثار إلى الاستعداد لإقامة حفل رسمي فور رجوع هذه الآثار وليس عرضها فقط في المتحف المصري.

المصدر: وكالات + مصراوي