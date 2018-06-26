وزير الإسكان المصري السابق يكشف كواليس 16 عاما في عهد مبارك

تحدث حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان المصري في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن كواليس 16 عاما خدمها، قائلا أنه استقال 3 مرات في عهده، بسبب ضغوط البنك الدولي وقتها.

وقال الكفراوي، إن مبارك لا يتحمل وحده أزمة سد النهضة، ملقيا باللوم في هذا الملف على كل المسؤولين السابقين من عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وصرح الكفراوي في حوار لموقع "مصراوي" قائلا: "ملف سد النهضة أتابعه منذ 40 سنة أو أكثر، الرئيس الراحل أنور السادات، أعطى هذا الملف لبطرس غالي، وأوصى رئيس الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بضرورة التواصل مع رئيس الكنيسة الإثيوبية بخصوص هذا الملف."

وتابع: "تولى بعدها الرئيس الأسبق حسني مبارك هذا الملف، ولم تنته القضية، ثم جاء محمد مرسي، الرئيس المعزول، وأضاع كل حقوقنا من خلال إذاعة اجتماع على الهواء مع مستشاريه، وهدد بضرب السد، والاجتماع كان فضيحة لكل المصريين، إذ كيف لرئيس دولة أن يقول هذا الكلام"؟!

وأضاف خلال حواره: "عملت مع مبارك 16 عاما، منهم 4 أعوام وهو نائب الرئيس، و12 عاما وهو رئيس جمهورية، الله شاهد في هذه السنين بأنه وطني وملتزم وأمين وعاقل، ويتخذ القرار الصحيح."

المصدر: مصراوي