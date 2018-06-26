الصدر لسفير اليابان: الحكومة العراقية القادمة أبوية ووطنية

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدى استقباله السفير الياباني في العراق فوميو إيواي، حرصه على أن تكون الحكومة المقبلة "أبوية وطنية تنهض بالبلد".

وقال مكتب الصدر في بيان: "زعيم التيار الصدري استعرض لدى لقائه السفير الياباني لدى العراق، مختلف المواضيع التي تتعلق بتوطيد العلاقة بين البلدين والشعبين وسبل تطويرها، كما بحثا الوضع السياسي والانتخابي في العراق وما أفرزه من نتائج وحوارات".

وأضاف البيان، أن الصدر "عرض رؤيته لشكل الحكومة العراقية القادمة"، مشيرا إلى ضرورة أن "تقوم الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد بإحداث نقلة في الوضع العام من أجل توفير العيش الحر الكريم للفرد العراقي دون النظر إلى انتمائه".

من جانبه عرض إيواي على زعيم التيار الصدري في العراق التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وكيفية نهوض بلاده وتقدمها الصناعي والعلمي.

وكان السفير الياباني لدى العراق فوميو إيواي، وجه رسالة إلى الشعب العراقي ودعهم فيها معربا عن شكره وامتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة خدمته الدبلوماسية في بغداد.

وكتب إيواي: "تلقيت تعليمات مؤخرا من طوكيو تأمرني بالعودة إلى اليابان نهائيا. أمضيت بينكم ما يقارب 3 سنوات منذ وصولي لبغداد سفيرا لبلدي اليابان لدى العراق في أكتوبر عام 2015".

ويحظى السفير الياباني فوميو إيواي بحب واحترام طبقة واسعة من الشعب العراقي، ويتابع حسابه على "الفيسبوك" آلاف العراقيين.

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المصدر: المكتب الخاص لمقتدى الصدر