الجيش السوري يبدأ عمليات تمهيد جوية في القطاع الجنوبي الشرقي لدرعا
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق بأن الجيش السوري بدأ عملية تمهيد ناري في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا.
وأفادت وكالة "سانا" بأن الجيش "يبدأ عملية التمهيد الناري أمام تقدم الوحدات العسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الصوامع".
وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش تعمل على قطع طرق وخطوط إمداد الإرهابيين بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية.
وفي وقت سابق أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي وكبد إرهابيي "جبهة النصرة" خسائر فادحة.
المصدر: سانا
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