القاهرة تدرج 186 مشبوها على قوائم الإرهاب بينهم مذيع مشهور

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 187 متهما على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بينهم المذيع معتز مطر.

ويدخل قرار الإدراج حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وبين أبرز المطلوبين معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

المصدر: وكالات